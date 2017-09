PSV wil Feyenoord in cruciaal duel nieuwe dreun verkopen

Een van de meest memorabele onderlinge ontmoetingen van de laatste jaren is die van 17 december 2014, toen PSV in het Philips Stadion in een flitsend duel met 4-3 te sterk was voor Feyenoord.



Elvis Manu bracht Feyenoord vroeg op voorsprong na een uitglijder van Jeffrey Bruma. Luuk de Jong, die vandaag weer in de basis wordt verwacht, trok de stand gelijk. Nog voor rust zorgde Karim El Ahmadi voor een nieuwe Rotterdamse voorsprong.



Na de pauze zette Luuk de Jong de Eindhovenaren binnen de kortste keren op 3-2, maar Colin Kazim-Richards leek een overwinning voor PSV een minuut voor tijd teniet te doen door van dichtbij binnen te tikken. In de extra tijd bezegelde Memphis Depay op aangeven van Florian Jozefzoon alsnog het lot van Feyenoord.