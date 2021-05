PSV wil met kapitaalinjectie doorpakken: 'Hopen Ajax in te halen en weg te lopen bij de rest’

Door Maarten Wijffels



1. Jaar 1 van het project-Schmidt

Ja, ook John de Jong keek dit seizoen met gemengde gevoelens naar PSV. Hij loopt niet weg voor die conclusie als hij met een groepje vaste persvolgers de balans opmaakt. ,,In december overwinterden we voor het eerst in vijf jaar in Europa. Begin januari stonden we één punt achter Ajax in de competitie. Dat was allebei positief’’, zegt De Jong. ,,Maar toen kwamen vanaf januari de toppers. En daarin hebben we veel te veel punten verspeeld om mee te kunnen doen om de titel. En dat is - en blijft de komende jaren - wel ons doel. Plek twee als het maximaal haalbare? Daar neem ik nooit genoegen mee.’’