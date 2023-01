PSV wil na vertrek Cody Gakpo een versterking, stabiliteit en meer zekerheidjes

Scout Dennis Demmers smeedt de plannen voor de bondscoach: ‘Toen Memphis scoorde kreeg ik gelijk een appje’

Het is maar voor weinig weggelegd: uitkomen voor het Nederlands elftal. Dennis Demmers (47) kan er wél over meepraten. De Deventenaar komt niet als voetballer, maar als hoofdscout uit voor Oranje. Met zijn team analyseert hij nauwkeurig de tegenstanders. Ook tijdens het WK in Qatar: ,,Thuis daalt het vaak pas in hoe bizar het allemaal is.’’

27 december