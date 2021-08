PSV wilde Luuk de Jong huren, maar spits blijft in Sevilla

De Jong speelde tussen 2014 en 2019 al voor PSV en werd ruim twee jaar geleden verkocht aan de Spaanse ploeg. Daarna won hij met zijn nieuwe team bijvoorbeeld de Europa League, in een finale waarin hij zelf beslissend was. Onduidelijk is nog wat op dit moment het perspectief voor De Jong in La Liga is. Hij was tot voor kort herstellende van een blessure die hij bij het Nederlands elftal opliep. Daardoor was een hoofdrol bij bijvoorbeeld PSV-Benfica sowieso niet mogelijk geweest.