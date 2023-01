PSV wilde Memphis Depay terughalen: ‘Maar toen kwam Atlético, dan wordt het moeilijk’

Voorbeschouwing Laatste transfer­dag of niet, Hake weet echt wel wie er woensdag in de bus naar Waalwijk stappen

Of het irritant is dat Go Ahead Eagles een dag na de transferdeadline in actie moet komen? ,,Nee”, is het resolute antwoord van trainer René Hake. Hij weet namelijk prima welke spelers hij woensdag bij RKC Waalwijk (aftrap 20.00 uur) tot zijn beschikking heeft. Ten opzichte van PSV-uit van afgelopen zaterdag is er weinig verschil.

17:54