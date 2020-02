PSV wint bij ADO en boekt eerste uitzege in eredivisie sinds september

In de eerste helft hield het povere ADO de schade wonderwel beperkt. Nadat PSV uit een strafschop van Sam Lammers op voorsprong was gekomen, kreeg het kans op kans. De uitblinkende keeper Luuk Koopmans (ex-PSV) hield de thuisploeg op de been, al was ADO’s nieuwe linksback Laurens De Bock op slag van rust verrassend dicht bij de 1-1. Lars Unnerstall tikte het vlammende schot over het doel.



Na de 0-2 van Thomas in de tweede helft was het wel gespeeld in Den Haag, waar de degradatiezorgen met de week toenemen. Onder nieuwe trainer Alan Pardew, die nu Lex Immers passeerde, werd na de winterstop alleen van RKC gewonnen. Intussen loopt de ene na de andere concurrent weg bij de nummer 17 van de eredivisie. PSV klom van de vijfde naar de derde plek.