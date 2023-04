PSV wint KNVB-beker na bizarre strafschoppenserie tegen Ajax

PSV heeft na een slijtageslag voor de elfde keer in de historie de TOTO KNVB-beker gewonnen. In een finale die vol ergernis en frustraties aan elkaar hing, won de ploeg van Ruud van Nistelrooij na een zenuwslopende strafschoppenserie (1-1 na verlenging) voor de tweede keer in een week van Ajax. Daarmee deelde PSV opnieuw een forse dreun uit.

De bekerfinale begon een aantal minuten later vanwege vuurwerk dat vooral de supporters van PSV hadden meegenomen. De toeschouwers hadden er zin in. Aan de entourage kon het niet liggen, maar in de eerste helft waren de spelers vooral met elkaar bezig. Daardoor hingen de eerste 45 minuten niet van kansen, maar vooral van opstootjes en frustraties aan elkaar.

Nee, voetballend was het geen beste bekerfinale. PSV kreeg de beste kansen via Xavi Simons, Johan Bakayoko en Jarrad Branthwaite. De Engelse centrumverdediger van PSV was zelf dicht bij een doelpunt om vervolgens alsnog te scoren, in eigen doel. Steven Bergwijn haalde uit met links en Branthwaite raakte de bal aan waardoor hij heel ongelukkig bekerkeeper Joël Drommel, die speelde in plaats van Walter Benítez, kansloos liet.

PSV protesteerde tegen de 1-0 van Ajax, waar Edson Álvarez terugkeerde in de basis en Kenneth Taylor was geschorst, en eiste een hoekschop bij die aanval die aan de tegentreffer vooraf ging. De goal bleef staan en dus ging de thuisploeg met een voorsprong de rust in na een eerste helft die niet herinnerd zal worden vanwege het frivole spel.

Volledig scherm Steven Bergwijn ziet zijn schot via Jarrad Branthwaite in het doel belanden. © ANP

In de tweede helft werd het meer een wedstrijd, al lagen de emoties en frustraties nog altijd dicht onder de oppervlakte. PSV ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en die viel ook. Maar André Ramalho stond buitenspel op het moment dat Ibrahim Sangaré het laatste zetje gaf. Het Eindhovense feestje ging niet door.

Gelijkmaker invaller Thorgan Hazard

Een paar tellen later telde Ajax de 2-0 van Brian Brobbey al. De spits omspeelde Joël Drommel, maar was al zover naar buiten gedreven dat de bal via de binnenkant van de paal in de handen van de PSV-doelman ketste. Dat leidde tot ongeloof in het Amsterdamse kamp, dat invaller Thorgan Hazard alsnog de gelijkmaker zag maken na goed voorbereidend werk van Xavi Simons. Het Eindhovense deel van de Kuip verkeerde in extase: 1-1.

Met de seconden die wegtikten, steeg de spanning en daarom wilden beide teams niet te veel risico meer nemen. Dus draaide het uit op een verlenging. Xavi Simons en Luuk de Jong hadden zich zo leeg geknokt dat ze werden gewisseld en ook Davy Klaassen moest met kramp van het veld. Spelers vielen om van vermoeidheid, goals bleven uit.

Volledig scherm Brian Brobbey schiet zijn strafschop hoog over het doel van Joël Drommel. © ANP

Drie missers Ajax, twee gemiste strafschoppen PSV

Het draaide uit op een strafschoppenserie die een bizarre wending kende. Veel vaste penaltynemers zaten al op de bank. Dus moesten Heitinga en Van Nistelrooij improviseren met hun lijstje. Dat leverde bij Ajax missers van Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez op.

Bij PSV misten Ibrahim Sangaré en André Ramalho. Het lot lag in de handen van Fabio Silva die de Eindhovenaren naar de elfde bekerwinst in de clubhistorie en de tweede in een jaar tijd schoot. Daarmee deelde PSV Ajax opnieuw een forse dreun uit. De tweede in een week tijd.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens TOTO KNVB Bekerwedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze voetbalvideo’s