PSV wint met grote moeite van FC Groningen, maar verliest Lozano

Na rust had PSV meer moeite om FC Groningen onder druk te zetten. Dat was ook terug te zien in het aantal kansen, die vielen lange tijd amper te noteren. Pereiro gaf in de 65ste minuut nog wel een fijne pass op invaller Donyell Malen, die later in het duel weer van het veld werd gehaald door trainer Van Bommel, maar die had te veel tijd nodig. PSV hield FC Groningen zodoende in leven, al creëerde de uitploeg amper gevaar. Het meeste gevaar kwam nog van een afgeslagen vrije trap van Thomas Bruns, die op de lat belandde. In de slotfase maakte Mohamed Ihattaren nog zijn debuut, hij viel in voor Pereiro. Het bleef uiteindelijk bij een magere 2-1 in Eindhoven.



Zodoende kan PSV zondag rustig achterover leunen als naaste concurrent Ajax het tegen Feyenoord opneemt in De Kuip.