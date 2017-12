PSV winterkampioen na doodeenvoudige zege op ADO

PSV is winterkampioen in de eredivisie. De koploper pakte vanavond na twee wedstrijden met puntenverlies de draad weer op tegen ADO Den Haag, dat met een 3-0 nederlaag nog goed weg kwam in Eindhoven. PSV staat nu na 17 wedstrijden op 43 punten. Dat is het gemiddelde van het kampioensjaar 2014/2015, toen de ploeg in het tweede jaar van Cocu met overmacht kampioen werd. De voorsprong van de winterkampioen is voorlopig 8 punten op Ajax en AZ, die morgen in Alkmaar tegen elkaar spelen.

Door Maarten Wijffels



Het eenzijdige duel met ADO was eigenlijk binnen een kwartier al gespeeld. Toen stond PSV al op 2-0, beide keren via Luuk de Jong. De 1-0 van de spits was één van de mooiere goals in dit eredivisieseizoen. Op de rechterflank kwam Santiago Arias door en precies op het juiste moment maakte De Jong een loopactie om los te komen van zijn bewaker. De voorzet rondde hij in één keer diagonaal af in de verre hoek.



Arias bleef de hele avond bedrijvig, samen met Marco van Ginkel was hij de beste aan de kant van PSV. Het was Van Ginkel die voor rust ook de 3-0 maakte, uit een penalty. Het penaltysyndroom waarmee PSV een tijd kampte, is verdwenen sinds de nieuwe captain de strafschoppen neemt. Van Ginkel nam er zeven en schoot ze ook alle zeven raak. Ook na rust bleef PSV op jacht naar doelpunten.



Maar het was vooral Hirving Lozano te verwijten dat die er niet kwamen. De Mexicaan ruziede een paar keer opzichtig met de bal en ging te vaak onnodig voor eigen succes. De koude decembermaand is voorlopig nog niet zijn beste maand. Een kwartier voor tijd had trainer Phillip Cocu genoeg gezien. Hij haalde Lozano naar de kant.



Ook een ongelukkige avond beleefde een speler aan ADO-kant. Centrale verdediger Nick Kuipers stond lange tijd buitenspel met een blessure en zou vanavond op de bank zitten. Kort voor de aftrap viel Tom Beugelsdijk echter weg bij ADO en kwam Kuipers in de basis. Het betekende zijn officieel debuut voor zijn nieuwe club, zonder enig ritme. En dat was te zien. Hij zat mis bij alle drie de tegengoals.