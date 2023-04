PSV woest over homofobe spreekkoren jegens Xavi Simons, leiding Spakenburg ‘schaamt zich’

Met Idzes als een van de aanjagers flikt GA Eagles het weer tegen Ajax: ‘Passie en vuur kennen we’

Go Ahead Eagles gooit zondag tegen Ajax werkelijk alles in de strijd om een punt over de streep te trekken. Met Jay Idzes als een van de aanjagers, zowel qua voetbal als verbaal. ,,Het is de passie en het vuur zoals we in de Adelaarshorst kennen.”