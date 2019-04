PSV worstelt zich langs De Graafschap, maar ziet Ajax op doelsaldo weglopen

Twijfels in middenrif GA Eagles, basis­plaats voor Orhan Džepar

13:58 Orhan Džepar keert terug in de basisploeg van Go Ahead Eagles. De Eefdenaar was ruim twee maanden uit beeld en maakt maandagavond (aftrap 20.00 uur) tegen Jong Ajax zijn rentree als linksbuiten. Istvan Bakx, Jeff Stans en Richard van der Venne zijn twijfelgevallen in de selectie van trainer John Stegeman.