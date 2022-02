PSV worstelt zich langs Sparta en neemt afstand van Feyenoord

PSV kon de wedstrijd daarna zonder problemen uitspelen en deed zo uitstekende zaken in de strijd om plek twee. Concurrent Feyenoord is op vier punten achterstand gezet, met nog tien duels te gaan. De tweede plaats is belangrijk in verband met de Champions League-voorrondes die de club in de zomer kan spelen. Dat zijn er komende zomer maar twee in plaats van drie in de afgelopen zomer, waarin PSV tegen Galatasaray, FC Midtjylland en Benfica uitkwam.



Koploper Ajax speelt later op zondag en heeft vijf verliespunten minder dan PSV.