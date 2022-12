PSV zet AC Milan dankzij Noni Madueke met ruime cijfers opzij, Van Nistelrooij: ‘Vertrek Gakpo doet pijn’

Voor de wedstrijd ging het vooral over de transfer van Cody Gakpo en hoe PSV daarop zou moeten reageren. Madueke liet zien dat er bij PSV mogelijkheden zijn om zijn rendement van binnenuit op te vangen en kwam met twee imponerende knallen, die meer indruk maakten dan veel vuurwerk tijdens nieuwjaarsnacht. Bij de eerste goal was hij vanaf een meter of achttien trefzeker en bolde in de korte hoek het net. Na rust dribbelde Madueke vanaf rechts naar binnen en belandde een schot over de grond in de lange hoek.

Bij de Eindhovenaren was er afgelopen jaar wat scepsis over Madueke, omdat hij van de ene naar de andere spierblessure hobbelde. De jonge Brit hoopt die fase nu te hebben afgeworpen en oogt na een trainingskamp in Spanje fitter dan ooit. De afgelopen seizoenen was dat tijdens en na de voorbereiding ook vaak het geval, maar viel het officiële deel van het seizoen wat tegen. PSV bleef wel in hem geloven en na een lang fysiek traject lijken de spieren van Madueke nu beter bestand tegen de klappen die topvoetbal met zich mee kunnen brengen.

Bij PSV speelden Luuk de Jong, Xavi Simons en Érick Gutiérrez vrijdagavond pas na rust. Zij speelden tijdens het WK nog volop en kunnen vermoedelijk volgende week alweer een volle wedstrijd spelen, als PSV het officiële deel van het seizoen begint tegen Sparta. Dinsdag spelen de Eindhovenaren ook nog een besloten oefenwedstrijd, dan tegen Rot-Weiss Essen. Die ploeg komt uit in de derde Bundesliga. Daar kunnen nog wat spelers in actie komen die ritme nodig hebben.

‘Titelkans PSV verkleind’

,,We verliezen onze beste speler met het hoogste rendement van Nederland", zei trainer Ruud van Nistelrooij na de wedstrijd over het vertrek van Cody Gakpo. ,,Ook internationaal gezien heeft Gakpo een uitzonderlijk hoog rendement. Dan weet je dat je inlevert. Zijn vertrek doet niets met onze ambities, maar het verkleint wel onze kansen. Dat is een feit. Het doet pijn als trainer. Je wil met de beste selectie strijden voor het hoogst haalbare. Dat loopt nu wel een tik op.”

PSV haalt mogelijk een vervanger voor Gakpo, al is het ook een optie dat de plek wordt ingevuld door iemand uit de huidige selectie. ,,Wat is er beschikbaar? En waar kun je je als club mee versterken? Daar ben je altijd naar op zoek”, aldus Van Nistelrooij. ,,We zullen altijd kijken naar buitenkansjes, maar als die er niet zijn, weten we dat we vooruit kunnen op deze plek.”

,,Natuurlijk wil je als trainer dat je selectie zo sterk mogelijk blijft en dat je je doorontwikkelt. De ontwikkeling van Cody had hier ook nog door kunnen gaan. Uiteindelijk weet je dat er afspraken lagen uit het verleden richting de speler. Daar wilde hij gebruik van maken.”

,,We moeten naar een situatie binnen de club, ook in financieel opzicht, dat je in de winter niet meer je beste spelers kan verliezen”, zei Van Nistelrooij. ,,Dat moet niet structureel bij PSV gaan horen. Daar moeten we als club naartoe en daar werken we ook naartoe. Dat is het uitgangspunt en het doel. Maar deze transfer was wel noodzakelijk.”