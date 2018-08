PSV zet Ajax direct op twee punten achterstand met klinkende zege

Door Tim Reedijk



Al op voorhand werd er gejuicht in het Philips Stadion, zowel in de thuisvakken als bij de uitsupporters. Het 1-1 gelijkspel van Ajax tegen Heracles Almelo viel goed in Eindhoven, maar PSV moest het nog maar eens laten zien tegen een FC Utrecht dat een opvallend verdedigende tactiek hanteerde met vijf man achterin en twee controleurs voor de defensie. Met de niet honderd procent fitte, maar wél pijlsnelle Gyrano Kerk gokte manager Jean-Paul de Jong op snelle uitbraken.Maar dat plannetje doorzag PSV prima.



Van begin tot eind domineerden de Eindhovenaren, die dat ook al snel omzetten tot een goal. Gaston Pereiro schoot haast achteloos een vrije trap binnen na een dik kwartier spelen. Het bracht PSV in een luxepositie: FC Utrecht stond zo defensief dat er van tegengas nauwelijks sprake was. Zo kon PSV, dat verder helemaal niet zo dreigend was in het eerste bedrijf, rustig werken aan uitbreiding van de score.In de tweede helft leek FC Utrecht even wat meer te drukken, maar dat hield maar korte tijd aan. Al snel werd PSV nog veel doortastender en was het echt alleen nog maar tegenhouden voor de bezoekers. Uitblinker Steven Bergwijn verdubbelde na 57 minuten spelen de score met een fraaie knal van afstand.



In het laatste kwartier was er sprake van serieus 'gallery play' in Eindhoven: Hirving Lozano knalde van afstand een rebound binnen en Denzel Dumfries kopte tien minuten voor tijd de 4-0 achter een verbouwereerde David Jensen.Met deze zeer overtuigende zege deelt PSV indirect een sneer uit naar Ajax, dat op voorhand tot torenhoge titelfavoriet was gebombardeerd. Maar, zo lijkt het, de landskampioen is vooralsnog in betere doen.