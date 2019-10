PSV zet VVV na rust eenvoudig opzij, Malen blijft maar scoren

Of het nu door de wisselingen kwam of niet: PSV begon moeizaam aan de wedstrijd tegen VVV. De ploeg uit Venlo had ook de eerste kans, Tobias Pachonik gaf een balletje op Haji Wright die het probeerde, maar hij stuitte op doelman Robbin Ruiter, die Zoet verving.



Daarna nam PSV het heft in handen en was het zoeken naar een gaatje in de defensie van het stugge VVV. Dat viel voor rust nog niet mee. Michal Sadilek schoot een keer op doel en even later schoot Bruma de bal via de vingertoppen van keeper Thorsten Kirschbaum naast het doel. Ook Denzel Dumfries was dichtbij, maar PSV scoorde in de eerste helft niet meer.



