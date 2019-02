PSV ziet voorsprong slinken na gelijkspel tegen tiental Feyenoord

Door Chris Ottens

PSV begon opnieuw moeizaam aan een wedstrijd, zoals vaker na de winterstop. De ploeg van trainer Mark van Bommel, die tegen Feyenoord voor de vijftiende keer dit seizoen zijn vertrouwde basiself liet starten, was aan de bal opnieuw statisch en kreeg Feyenoord niet onder druk gezet. In dat opzicht was het ook niet gek dat Feyenoord in de eerste helft de meeste kansen kreeg. Steven Berghuis stichtte het eerste gevaar, maar Jeroen Zoet stond niet voor het laatst op de goede plek.

De grootste kans voor rust was niet voor Feyenoord, maar voor PSV. Steven Bergwijn, de man met de meeste assists in de eredivisie, zette Luuk de Jong met een fijn balletje alleen voor de doelman, maar de PSV-spits schoot naast. Vervolgens was het vooral Feyenoord dat gevaarlijk was, maar niet wist te scoren. Ook al omdat doelman Jeroen Zoet goed redde op een schot van Tonny Vilhena en Nicolai Jorgensen maar nét naast het PSV-doel schoot. PSV mocht dan ook niet mopperen dat het met 0-0 de rust inging.

Van Bommel grijpt in, rood Van Beek

Van Bommel greep, net als tegen Heerenveen, opnieuw in tijdens de rust. Ditmaal was de flets spelende Gastón Pereiro het slachtoffer, Cody Gakpo was zijn vervanger. Ook na rust had PSV het aanvankelijk lastig. Jørgensen kreeg een grote kans op de 0-1, maar stuitte op Zoet. Daarna leek PSV een handje te worden geholpen door Feyenoord-verdediger Sven van Beek, die een pass totaal verkeerd inschatte en de doorgebroken Bergwijn neerhaalde: een directe rode kaart. Toch kreeg PSV ook daarna niet meteen grip op het duel. Sterker nog: Feyenoord kwam via een geweldig afstandschot van Jørgensen op 0-1.

Volledig scherm Nicolai Jørgensen viert de 0-1. © BSR Agency

Na die tegengoal lukte het ineens wél bij de Eindhovenaren. Invaller Gakpo slingerde de bal voor het doel en Lozano werkte hem via Calvin Verdonk in het doel: 1-1. PSV had nog ruim een kwartier om de zege binnen te slepen en leek dat via De Jong, Bergwijn en Denzel Dumfries ook te doen, maar zij wisten niet te scoren. Het bleef bij 1-1, zodoende is het verschil met naaste achtervolger Ajax nog twee punten.