PSV zonder enige moeite naar groepsfase Europa League

Ook na rust was het lange tijd slaapverwekkend om naar te kijken in het matig gevulde stadion - zo’n 2.500 fans namen de moeite - in Nicosia. Maar een kwartier voor tijd brak PSV de ban en scoorden de Eindhovenaren nog liefst vier keer. Eerst was het Malen die de bal breed legde op Ihattaren (0-1) en enkele minuten later maakte invaller Kostas Mitroglou er met een intikker al snel 0-2 van. Het was het eerste doelpunt van de Griek in het shirt van PSV.



Daar bleef het niet bij, want weer enkele minuten later verscheen Malen zelf ook nog op het scorebord: 0-3. Malen maakte er bij het verstrijken van de blessuretijd ook nog 0-4 van.