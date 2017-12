PSV zonder kleerscheuren naar laatste acht na saai duel

De Limburgse ploeg kwam in de 42ste minuut verrassend op voorsprong door een treffer van Moreno Rutten. Nog voor de rust maakte Luuk de Jong gelijk. Marco van Ginkel, Hirving Lozano en Nicolas Isimat-Mirin zorgden in het laatste halfuur alsnog voor een royale overwinning.



PSV begon in een laag tempo aan het duel. Halverwege de eerste helft zorgde Van Ginkel voor het eerste doelgevaar. Zijn kopbal werd bekwaam gepareerd door doelman Delano van Crooy, die voor deze bekerwedstrijd de voorkeur had gekregen boven Lars Unnerstall.



In de slotfase van de eerste helft kwam het duel in een stroomversnelling. Uit een pass van invaller Tarik Tissoudali, die in de 29e minuut de geblesseerde Lennart Thy verving, schoot Rutten fraai in (0-1).