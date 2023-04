PSV’ers jagen op deze bijzondere manier op de titel van topscorer

LIVE eredivisie | Gestaakt duel FC Groningen - NEC vanaf drie uur vanmiddag hervat zonder publiek

Om 15.00 uur begint in Groningen het restant van de eredivisiewedstrijd FC Groningen - NEC, die zaterdagavond na 18 minuten bij een 0-0-stand stilgelegd. Een assistent-scheidsrechter was geraakt door een uit het publiek gegooide beker bier. Beide ploegen hervatten het duel zonder publiek. Na de halve finale in de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax, begin april, scherpte de KNVB de maatregelen aan. Ajax-middenvelder Davy Klaassen kreeg toen een voorwerp op zijn hoofd gegooid. Volg het duel in ons liveblog.