PSV’ers spreken van ‘laks’ en ‘slordig’ optreden: ‘Dit mag ons niet overkomen

Met de grootste moeite wist PSV nog een punt over te houden aan de ontmoeting met Heerenveen in eigen huis (3-3). Dat was voor de Eindhovenaren nog niet genoeg om zeker te zijn van de tweede plek. Trainer Ruud van Nistelrooij en zijn spelers laakten de manier waarop Heerenveen de doelpunten kon maken.

,,Het was een teleurstellende middag", viel Van Nistelrooij met de deur in huis bij ESPN. ,,Je wil winnen en dan heb je de tweede plek, maar dat gebeurt niet. Helaas zijn het individuele fouten die deze wedstrijd hebben gedraaid na onze vroege goal. Dan vecht je je nog terug tot 3-3 en dat is goed, maar het was helaas te weinig voor de overwinning.” De trainer van PSV nam zijn spelers desondanks niks kwalijk. ,,Er was commitment om er het beste van te maken en dan kan je fouten maken. Ik vond wel dat bij ons na de 1-1 en 1-2 het vertrouwen wegzakte aan de bal. We hadden moeite het spel te maken.”

,,We begonnen goed, krijgen kansen en maken een vroege goal", gaat Van Nistelrooij verder. ,,Dan is er niks aan de hand en speel je je positiespel op de helft van de tegenstander, maar op een gegeven moment helpen we ze in het zadel. Het is normaal dat je na een fase van aanvallen na 20 minuten wat minder gas gaat geven. Dat leidde eigenlijk ook niet tot heel veel kansen voor Heerenveen. Als je alle goals op een rij zet zijn het vooral knullige momenten van ons, bij alle doelpunten.”

Nu moet het op de slotdag gaan gebeuren voor PSV, dat aan een punt in Alkmaar genoeg heeft voor de tweede plek en het bijbehorende ticket voor de voorrondes van de Champions League. ,,Dit punt nemen we mee en we weten wat er volgende week moet gebeuren. We beginnen weer opnieuw en bereiden ons voor op AZ. Je had hier kunnen winnen, maar dat is nooit een garantie. We gaan ons herpakken zoals we dat dit seizoen al vaker hebben gedaan.”

De Jong: ‘We waren niet goed genoeg’

Aanvoerder Luuk de Jong sprak na afloop van de laatste thuiswedstrijd van het seizoen het Philips Stadion toe. Met welk gevoel deed hij dat? ,,Een teleurgesteld gevoel, want ik had beter nieuws voor ze willen hebben", zei ook de spits. ,,Maar we hebben het ons moeilijk gemaakt en moeten er volgende week nog voor strijden. Daar heb ik nog steeds alle vertrouwen in.”

,,Heerenveen had in het begin niks te vertellen en we maken een goede goal. Daarna zakte het weg, alsof het voor ons al binnen was. Dan probeer je iedereen scherp te houden", aldus de aanvoerder, die van menig was dat PSV ‘overenthousiast’ werd na de 1-0. ,,Uiteindelijk geven we die goals niet eens weg doordat zij zo fantastisch spelen, maar zijn het fouten van ons. We werden slordig en dan kan je erop wachten. Dit mag ons niet overkomen. We zijn de laatste tijd zo goed bezig achterin en geven heel weinig weg. Vandaag waren we niet goed genoeg. Met een slotoffensief komen we nog terug tot 3-3, maar daarna was het ook wel een beetje op.”

In de slotfase werd Xavi Simons gevloerd in het Friese strafschopgebied en mocht PSV een penalty nemen voor de 3-3. Simons is nog in de race voor de topscorerstitel en wilde de strafschop graag nemen. ,,Ik zeg: prima, jij kan nog topscorer worden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we tweede worden en dan kijken we daarna wel naar individuele prijzen", besloot De Jong.

Simons: ‘Nu moet het op de harde manier’

Dat zei ook Simons zelf. ,,Voor mij is het belangrijkste dat we de Champions League halen. Natuurlijk is het leuk om topscorer te worden, maar daar gaat het me niet om. Ik vroeg de bal aan Luuk en ik denk dat ik hem er overtuigend in heb geschoten", vertelde Simons, die open liet wat er na dit seizoen met hem gaat gebeuren. ,,Ik wil het seizoen gewoon goed afmaken. Dan zullen we in de zomer wel zien wat er gaat gebeuren.”

De jonge aanvaller was eveneens ontevreden over het vertoonde spel na de openingstreffer van Ibrahim Sangaré. ,,Daarna laat je het uit je handen glippen, dat kan niet. Er werd te laks nagedacht over het maken van een tweede, derde of vierde goal. Nu moet het op de harde manier en gaan we tegen AZ weer alles geven. Hiervan leren we en dan is er volgende week nog een kans om het af te maken.”

