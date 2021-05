Publiek rent stadion in bij laatste reguliere zege van Feyenoord

Ondertussen verzamelden zo’n driehonderd fans zich voor de deur van het Maasgebouw. Er klonk vuurwerk. Op het veld was dat niet nodig, beide ploegen kabbelden naar het einde. Tot het publiek, zo’n man of tachtig, plotseling de tribunes op renden met fakkles. Bas Nijhuis legde het spel direct spel, maar spelers hoefden niet van het veld. Er vlogen wat fakkels het veld op, die nadat het publiek was verdwenen, snel van het veld werd gehaald. Het oponthoud, nog geen vijf minuten, maakte dat Dick Advocaat wat wissels kon doorvoeren. Jørgensen, Sinisterra en Toornstra verdwenen naar de kant. De wedstrijd kon rustig worden uitgespeeld.



Advocaat haalde ook Berghuis nog naar de kant. Voor RKC zit het seizoen er al helemaal op en de Brabantse ploeg zorgde knap voor handhaving. Feyenoord speelde geen rol van betekenis en werd vijfde. De ploeg heeft nog twee wedstrijden om de meubelen nog enigszins te redden. Dat maakt het uiteraard geen geslaagd seizoen, zeker niet zelfs. Maar de miljoenen die eventueel nog zijn op te rapen zijn in de Conference League, voor een club waar het geld op is, is uiteraard nog van groot belang.