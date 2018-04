Punt Roda tegen kampioen is klap voor FC Twente en Sparta

Na een halfuur zette de Belg Jannes Vansteenkiste Roda op voorsprong. Drie minuten later herstelde de Mexicaan Hirving Lozano het evenwicht met zijn 16de treffer van het seizoen. Na ruim een uur zette Simon Gustafson de thuisclub opnieuw op voorsprong. Vlak voor tijd maakte Jorrit Hendrix met een fenomenaal schot van afstand de 2-2.



Spelen als een kampioen

Vooraf kondigde Cocu aan dat PSV zonder enige twijfel zijn sportieve plicht wilde doen. Dat hij zijn formatie vergeleken met de 'kampioenswedstrijd' tegen Ajax op zes plaatsen had gewijzigd deed daar niets aan af. ,,We willen ook hier spelen als een kampioen.''



Luuk de Jong (hand), doelman Jeroen Zoet (lies), Marco van Ginkel (knie) en Santiago Arias (enkel) waren simpelweg niet fit genoeg om te spelen, al zou Arias nog wel kunnen invallen. De Jong speelt waarschijnlijk dit seizoen helemaal niet meer. Verder vond Cocu het tijd om bepaalde spelers een kans te geven, 'omdat ze dat hadden afgedwongen'.



Na een half uur kwam Roda op voorsprong. Vansteenkiste scoorde, na een combinatie met Gyliano van Velzen. De treffer kwam onverwacht. PSV heerste op alle fronten, maar zag Sam Lammers, Steven Bergwijn en Lozano de kansen missen. Drie minuten na de openingstreffer herstelden de Eindhovenaren het evenwicht. Lozano verraste doelman Hidde Jurjus met een schuiver, na een individuele actie. Het was het zestiende doelpunt van de Mexicaan dit seizoen in de eredivisie.



Ook na de hervatting had PSV een groot overwicht, maar de 'scherpte' om daar ook wat mee te doen ontbrak. Roda was met spaarzame uitvallen gevaarlijker. Eerst schoot Mikhail Rosheuvel op de lat en ontsnapte de kampioen nog. In de 65ste minuut was het wel raak. Gustafson schoot van ver de 2-1 binnen.



Met het mooiste doelpunt van de avond, misschien wel van het seizoen, maakte Hendrix nog gelijk.