Pusic doet beroep op sportieve plicht van PSV

,,De druk ligt bij hen. Wij hebben de eerste klap uitgedeeld'', zei Pusic over concurrenten Sparta en Roda. Maar FC Twente is er nog lang niet, benadrukte Pusic. ,,Ons past bescheidenheid'', klonk het bij de trainer. ,,We zijn er nog lang niet. Er wachten nog zware wedstrijden. Vandaag mogen we vieren, morgen is er weer focus. Maar is er nog steeds hoop en die is vanavond wat groter geworden.''



Een extra stimulans voor een ploeg in nood. Zo noemde Pusic de overwinning. ,,Ik heb genoten van m’n ploeg'', zei de trainer. ,,Van passie, van de emotie. Maar ook van de supporters. Het is een geweldige twaalfde man. Ze hebben ons er doorheen gesleept. Daarom ben ik ook blij dat we hen vreugde geschonken hebben.''