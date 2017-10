Pusic hoopt snel op duidelijkheid bij FC Twente

Al geopereerd Tumor ontdekt bij Willem II-spits Fran Sol

12:28 Bij de Spaanse spits Fran Sol van Willem II is een tumor aangetroffen in een teelbal. De topscorer van de Tilburgse eredivisieclub ondergaat vanochtend in het ziekenhuis een operatie om de tumor te verwijderen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het is.