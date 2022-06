Quincy Promes gaat in hoger beroep

Advocaat Arjen Paardekooper laat weten dat ze inmiddels in beroep zijn gegaan. Wegens een steekincident in juli 2020 op een familiefeest in Abcoude wordt de voetballer door justitie vervolgd voor poging tot moord. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 30-jarige Promes op het familiefeest in Abcoude de neef met een mes in zijn knie gestoken. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors knieletsel opgelopen.

Promes houdt al maanden vol dat dat hij niet onrechtmatig handelde jegens zijn neef. Die stak hij, zo oordeelde de civiele rechter gisteren, in juli 2020 in zijn knie tijdens een familiefeest in Abcoude. Het slachtoffer zou sindsdien zijn been niet meer kunnen gebruiken en lijden aan PTSS. De politie hoorde toevallig over het steekincident tijdens het afluisteren van de telefoon van de profvoetballer in het kader van een onderzoek tegen hem vanwege mogelijke criminele contacten. Promes zat in december 2020 al enkele dagen in de cel vanwege het incident.