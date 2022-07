Quinten Timber tekent voor vier jaar bij Feyenoord: ‘Het voelt als thuiskomen’

De tweelingbroer van Ajacied en Oranje-international Jurriën Timber speelde tussen 2008 en 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord. De broers stapten samen over naar Ajax. Terwijl Jurriën Timber doorbrak in de Amsterdamse hoofdmacht en zelfs het Nederlands elftal haalde, bleef Quinten steken in Jong Ajax. In dienst van FC Utrecht beleefde hij afgelopen seizoen zijn doorbraak. In 31 wedstrijden in de Eredivisie maakte de middenvelder twee doelpunten en gaf hij vier assists.