Quiz! Wat weet jij van de Klassieker?

Een vloek of een zegen voor Go Ahead Eagles?

8:24 Go Ahead Eagles kan vanavond tegen SC Cambuur de eersteperiodetitel in de wacht slepen, al is de koploper van de Keuken Kampioen Divisie wel afhankelijk van Sparta. Een tussentijds prijsje kan een fijn zetje in de rug zijn, maar is zeker geen garantie voor een geslaagde finish.