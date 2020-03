Quiz | Wie maakte het laatste eredivisiedoelpunt?

CORONACRISIS PEC Zwolle niet tegen koploper Ajax en GA Eagles niet tegen hekkenslui­ter; trainingen stoppen

15 maart Door de competitieduels van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles die in eerste week van april zouden plaatsvinden, is vanwege de nieuwe maatregelen in de coronacrisis ook een streep gegaan. Ook wordt er niet meer getraind door de eredivisionist en de eerstedivisionist uit de regio.