Raad van commissarissen NAC treedt af, voorzitter Gielen vertrekt

In de slipstream van de fel bekritiseerde Gielen treedt ook commissaris Joost van Mierlo (juridisch en supporters) per 1 juni af. En daar blijft het niet bij. Berry van Nes (commercie en communicatie) trekt op 31 oktober, als zijn termijn verloopt, de deur achter zich dicht, terwijl Berry de Kort (financiën) en Robert Coppens (strategisch) het stokje uiterlijk 31 december van dit jaar overgeven.

Gefaald

Het vertrek van Gielen was in alle opzichten onvermijdelijk. Sinds zijn installering in januari 2014 degradeerde NAC twee keer; 2015 en 2019. Ook Van Mierlo en De Kort maakten al die tijd deel uit van de rvc. Het toezichthoudende orgaan heeft opzichtig gefaald in het controleren en tot de orde roepen van de technisch directeuren Graeme Rutjes en Hans Smulders, de architecten van de degradaties. De commissarissen technische zaken in de periode 2014-2019 (Hubert Baardemans, John Peek en Sepp de Roover) stapten om verschillende redenen op. Peek was de enige van het stel die intern tegengas bood, maar werd zelden gehoord.