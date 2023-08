Rafael van der Vaart in Guiness Book of Records na padelmarathon: ‘Het was echt fantastisch’

Een bijzonder record voor Rafael van der Vaart. Door zijn optreden bij een padeltoernooi in het Duitse Enge-Sande staat de oud-voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Hamburger SV in het Guinness Book of Records.

Lachend is Van der Vaart er deze week mee vereeuwigd: de ingelijste oorkonde, waarop staat dat hij een wereldrecord in handen heeft. ,,Maar om direct alle misverstanden uit de wereld te helpen”, zegt de voormalig international vanuit Legoland in Denemarken, waar hij samen met zijn dochter geniet van de allermooiste stenen, ,,ik heb natuurlijk niet 48 uur aan een stuk gespeeld. Dat houdt niemand vol.”

Wat Van der Vaart wel heeft gedaan: 48 uur meegedaan aan het toernooi, samen met 51 andere spelers. Waarbij het idee simpel is: de winnaar blijft staan en je wisselt steeds door. ,,Dat betekent dat je soms ’s nachts moest spelen, dan had je weer drie uur pauze. Dus niet dat iedereen denkt dat ik twee dagen lang heb doorgespeeld. Nee, we hebben het toernooi 48 uur draaiende gehouden.”

‘Fantastisch’

Een geweldige ervaring, aldus Van der Vaart, die in Duitsland op de baan stond met zijn Nederlandse padelmaatje Pistiwan Almurad. ,,Ja, dat was echt fantastisch, had het dan ook naar prima mijn zin. En leuk om een keer wat anders te doen. Kijk, voetballen doe ik niet zoveel meer. Dan is het lekker dat je nog even kan bewegen.”

Padel is dan een ideaal spel, aldus Van der Vaart die geniet van het competitieve element. ,,En helemaal omdat ik er ook nog eens redelijk tot goed in ben. Dan krijg je er nog meer plezier in.”