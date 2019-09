Rake rebound Pavlidis genoeg voor Willem II tegen slap VVV

Nog voor rust had Willem II op 2-0 moeten komen, maar dat liet Vrousai na. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje van Ché Nunnely, maar mikte vrijstaand over de lat. Ook de eerste kansen na rust waren voor de thuisploeg. Pavlidis liet na een fraaie aanval via de schijven Jordens Peters en Nunnely na om de voorsprong te vergroten, even later wist ook Vrousai - diegestuurd door de sterk spelende Freek Heerkens - de VVV-keeper van dichtbij niet te passeren.



Na een klein uur moest Adrie Koster zijn eerste wissel doorvoeren, toen de licht geblesseerd geraakte en moegestreden Mathias Köhlert niet meer verder kon. Hij werd vervangen door Mike Trésor Ndayishimiye.