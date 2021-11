Ramalho ‘geniet’ van PSV: ‘Daarom zijn we een team’

,,We speelden als team, compact ook. Dan is het beter. We hadden wel meer kunnen scoren”, vond de captain van de Eindhovenaren. PSV domineerde, had zeventig procent balbezit en kwam tot zeventien doelpogingen.

Ondanks dat het ‘slechts’ 2-0 werd in het Philips Stadion was Ramalho blij met het vertoonde spel. ,,Ook als we niet scoorden zetten we druk. Of het nou een aanvaller of verdediger is. Daarom zijn we een team en hebben we gewonnen. Maar nu moeten we verder gaan en gefocust blijven.”