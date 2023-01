Ramiz Zerrouki? De doorbraak van Mats Wieffer lost veel op bij Feyenoord

voorbeschouwing GA-Eagles trainer René Hake kijkt uit naar krachtme­ting met AZ: ‘Een titelkandi­daat’

Met AZ treft Go Ahead Eagles woensdagavond (aftrap 18.45 uur) een tegenstander die volgens René Hake een titelkandidaat is in de eredivisie. Hoewel de Alkmaarders net als de thuisclub een paar basisspelers missen wegens blessures, verwacht de trainer van de Deventenaren een pittige, zij het ‘interessante’ wedstrijd in De Adelaarshorst.

24 januari