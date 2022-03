Ramon Hendriks verlengt bij Feyenoord: ‘Bij deze club wil ik slagen’

Toornstra trots op spel, maar kapot na nederlaag: ‘Dit is echt heel zuur’

Feyenoord leek vandaag voor het eerst sinds 28 augustus 2005 te gaan winnen in Amsterdam, maar de 1-2 voorsprong werd in het laatste kwartier toch nog weggegeven door goals van Ajax-aanvallers Dusan Tadic en Antony: 3-2. ,,Dit is heel zuur, zeker omdat we zo goed gespeeld hebben", zei Feyenoord-captain Jens Toornstra.

20 maart