Rampzalige start breekt Jong Oranje op tegen Duitsland

Door Johan Inan



Een paar tellen voordat de burentwist in gang werd gebracht, schreeuwde aanvoerder Dani de Wit nog een laatste keer: ‘Come on boys, gas erop nu’. Een halve minuut later liep Florian Wirtz de 0-1 van de Duitsers al binnen en weer zes minuten later had de door Peter Bosz bij Bayer Leverkusen gelanceerde middenvelder de Nederlandse missie al voortijdig verpulverd.



Brullen deden alleen de Duitsers in Székesfehérvár. Daar, op zo’n zeventig kilometer van Boedapest, was het leeuwen tegen welpjes en senioren tegen beloften. Duitsland ageerde en als Jong Oranje al reageerde, gebeurde dat te laat en te lief. De openingstreffer stond symbool voor de kansloze avond. Duitsland bouwde op volgens een simpel trainingspatroon. In de vijf duels die volgden, kwam elke speler in het oranje te laat.