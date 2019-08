Ramselaar houdt gemengde gevoelens over aan periode bij PSV

Wensenlijstjes Deze transfers kunnen nog verwacht worden in de eredivisie

12:57 Handelslustige eredivisieclubs moeten stilaan haast maken, want maandagavond laat sluit de zomerse transfermarkt in Nederland. Nog een kleine week dus om die laatste vacature op de linksbackpositie in te vullen. Of die ene overbodige middenvelder kwijt te raken. Een overzicht van 18 wensenlijstjes.