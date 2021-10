Ramselaar loodst FC Utrecht dankzij hattrick langs Willem II

Met de eerste hattrick in zijn carrière loodste Bart Ramselaar (25) zijn ploeg FC Utrecht voorbij Willem II, dat lang aanspraak maakte op meer in de stromende regen in Utrecht. Na de uitbarsting van Ramselaar liep Utrecht zelfs uit tot 5-1.

Door Tim Reedijk



Ramselaar maakte zijn vierde, vijfde en zesde treffer van het eredivisieseizoen. Daarmee is het nu al zijn meest productieve seizoen ooit, als het puur om doelpunten gaat. De door Utrecht zelf opgeleide middenvelder is daarmee het boegbeeld van de productiviteit van zijn ploeg dit seizoen. Na elf wedstrijden staat FC Utrecht op 26 doelpunten dit seizoen, maar één keer in de clubhistorie lag het aantal treffers na zoveel duels hoger (1983/1984).

Vandaag was het zonder meer aan Ramselaar te danken dat Utrecht won van Willem II, want de Tilburgers deden lange tijd voetballend nauwelijks onder voor de ploeg van trainer René Hake. Bij de eerste spaarzame aanvallende momenten van FC Utrecht was het direct tweemaal raak, binnen de eerste 25 minuten. Eerst was Ramselaar het eindstation na een goed overstapje van Othmane Boussaid, waarna hij hard en doeltreffend uithaalde. Even later schoot de middenvelder de 2-0 van afstand achter doelman Timon Wellenreuther.

Gelijkmaker

Na simpel balverlies van Adam Maher verzorgde Kwasi Wriedt, die op snelheid de defensie van Utrecht aftroefde, de aansluitingstreffer. De ploeg van trainer Fred Grim liet zich sowieso wel zien in de Domstad. Via een schot op de paal van Derrick Köhn waren de Tilburgers zelfs heel dicht bij de gelijkmaker. Aan de andere kant ketste een schot van Ramselaar via de paal wél binnen: de voltooiing van zijn hattrick en de beslissing van het duel. Daarna liep Utrecht zelfs uit tot 5-1, door treffers van invallers Mohamed Mallahi (21) en Joris van Overeem. Voor de zelfopgeleide Mallahi was het zijn eerste eredivisiedoelpunt.

Met de zege neemt het team van René Hake verder afstand van Willem II, dat niet ver van Utrecht verwijderd was op de ranglijst. Utrecht nestelt zich steviger op de derde plek, met slechts drie punten minder dan koploper Ajax. Met dank aan Ramselaar, de eerste maker van een hattrick in de eredivisie in dienst van Utrecht sinds Sébastien Haller in 2015.

