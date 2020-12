Rankovic en clubleiding ADO hadden geen contact over ontslag

,,Gelijk na de persconferentie belde mijn zaakwaarnemer om te vertellen dat ik ontslagen was”, zei Rankovic in het televisieprogramma. ,,Het is fatsoenlijk om met iemand om tafel te gaan. Ik heb niets gehoord van de algemeen directeur en ook niet van Martin Jol. Toon tenminste een klein beetje respect.”

De clubleiding van ADO bevestigt het verhaal van Rankovic, maar verklaart dat de trainer zelf had aangegeven dat hij het op deze manier wilde. ,,Rankovic besloot om een week voor de start van de competitie uit het technisch hart te stappen”, verklaren de beleidsbepalers van de club. ,,Dit heeft in tien weken tijd tot vele gesprekken geleid, waarbij Aleksandar er zelf voor koos om zijn zaakwaarnemer bij gesprekken uit te nodigen en hem als woordvoerder te laten opdraven. Bij zijn ontslag is er wel degelijk contact met hem gezocht, maar zijn expliciete wens was het om de communicatie via zijn zaakwaarnemer te laten verlopen.”