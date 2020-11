Rankovic spreekt schande van penalty en kraakt ADO-selectie: ‘Ik ben geen tovenaar’

,,De eerste helft gaven we niet zo veel weg, tót die penalty", zei Rankovic voor de camera van FOX Sports. ,,Tsja, dit soort teams heeft deze hulp niet nodig. PSV is een goed team. Als ze dit soort penalty's krijgen... Misschien moet ik vaker klagen, want wij zijn een nette ploeg en klagen nooit, maar we krijgen wel elke week dit soort dingen tegen. Dit soort penalty's... Kom op hé! We hebben niet verloren door die penalty, maar het is wel een bepalend moment.”

Rankovic was niet alleen teleurgesteld over de penalty. Hij stelde ook dat hij het als coach van ADO Den Haag niet gemakkelijk heeft met de spelersgroep die hij tot zijn beschikking heeft. ,,Het is niet makkelijk, als je zo veel nieuwe en met name jonge jongens hebt, om daar een draaiend elftal van te maken. Ik ben geen tovenaar. Soms zeg ik wel eens tegen mijn staf dat ik misschien met een Gandalf-muts op de bank moet gaan zitten. Sommige jongens zijn er gewoon nog niet klaar voor en de jongens die er wel klaar voor zijn, zijn niet fit.”



Of Rankovic de afgelopen zomer de spelers heeft gekregen om wie hij vroeg? ,,Ik heb twee spelers gekregen die ik wilde. Of dat te weinig is? Dat kun je wel zeggen", aldus Rankovic, die ook de vraag kreeg of er mensen vanuit de directie in zijn nek aan het hijgen zijn. ,,Dat zijn jouw woorden. Het is gewoon moeilijk om een ploeg vanaf nul op te bouwen, sommige jongens hebben nog nooit betaald voetbal gespeeld. Dat vraagt veel van een trainer. Alles wat er ik nu over ga zeggen is niet verstandig.”