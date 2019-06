Rapportcijfers: absolute uitblinker Wijnaldum en Promes als goudhaantje

Seizoen van Oranje veel ‘zwaarder’ dan dat van de Engelsen

14:50 Het was een lang seizoen, een slopend seizoen. Vooral voor de voetballers van Oranje trouwens. De selectie heeft in totaal 87500 speelminuten in de benen. Dat is veel meer dan Engeland, vanavond tegenstander in de halve finale van de Nations League. De Engelsen stonden 74000 minuten op het veld. Een wezenlijk verschil.