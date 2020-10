Rapportcijfers: Tannane weer in bloedvorm, Spartanen zakken door ondergrens

Uitblinker van de vierde speelronde was Oussama Tannane die zijn goede vorm moeiteloos voortzet. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden in de winstpartij van Vitesse tegen Heracles. Ook onder andere Steven Berghuis en João Teixeira die Feyenoord telkens bij de hand nemen scoorden met een 7,5 een hoog cijfer.

Bryan Smeets en Jeffry Fortes van Sparta werden bij rust gewisseld toen ze met 4-0 achter stonden tegen AZ. Nadat zij niet meer in het veld stonden, verging het Sparta veel beter. Ze kregen beiden een 3 voor hun zwakke optreden.

FC Utrecht – Heerenveen 1-1

FC Utrecht: Paes 5; Van der Maarel 5,5, St. Jago 5, Hoogma 5,5, Warmerdam 6,5; Maher 7, Gustafson 6,5 (80. Arzani -), Boussaid 5 (46. Van de Streek 5,5); Kerk 7, Mahi 6, Ramselaar 6,5 (76. Elia -).

Heerenveen: Mulder 7; Floranus 6, Van Hecke 5, Bochniewicz 5,5, Woudenberg 5,5; Kongolo 7,5, Batista Meier 6 (73. Dresevic -), J. Veerman 6; Van Bergen 6, H. Veerman 7,5 (61. Smit -), Van der Heide 5,5 (67. Llanez -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6.

Man of the match: De Veermannetjes blijven het goed doen bij Heerenveen. Henk Veerman bewees met zijn goal over kwaliteiten te beschikken die Heerenveen ver kunnen brengen dit seizoen.

Vitesse – Heracles 3-0

Vitesse: Pasveer 6; Doekhi 7,5, Bazoer 7, Hajek 6; Dasa 6, Bruns 6 (90. Cornelisse -), Tannane 8 (90. Gong -), Bero 6 (74. Touré -), Wittek 6; Openda 7,5 (74. Broja -), Darfalou 7,5 (83. Huisman -).

Heracles: Brouwer 5,5; Breukers 5,5, Rente 5 (46. Cijntje 5), Pröpper 6, Knoester 5,5, Hardeveld 5,5; Kiomourtzoglou 5, Vloet 5, Bijleveld 5 (46.Schoofs 5); Bakis 4 (46. Van der Water 5), Szöke 4 (66. Burgzorg 5).

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 7.

Man of the match: Oussama Tannane zette zijn goede vorm voort tegen Heracles. De drijvende kracht achter de goede prestaties van Vitesse was ook weer goed voor een doelpunt.

VVV – ADO Den Haag 1-2

VVV: Kirschbaum 6,5 (45. Van Crooij 5,5); Dekker 5, Gelmi 5, Kum 5, Schmitz 5,5; Machach 6,5 (62. Swinkels -), Linthorst 5,5, Van Crooij 5,5; Hupperts 6 (68. Bastiaans -), Giakoumakis 7, John 6,5 (80. Arias -).

ADO: Koopmans 6,5; Van Ewijk 6,5, Bijen 6,5, Pinas 6, Faye 5; Bourard 5,5 (63. Elmkies -), Rigo 6,5, De Boer 6; Besuijen 7, Arweiler 6 (74. Kramer -), Catic 6 (80. Philipp -).

Scheidsrechter Nijhuis: 6.

Man of the match: De in Colombia geboren Vicente Besuijen speelde in de jeugdopleiding van Ajax, Volendam en AS Roma en is dit seizoen voor het eerst actief bij de senioren. Tegen VVV kreeg tekende hij voor zijn eerste assist bij het winnende doelpunt van David Philipp.

FC Twente – FC Emmen 1-1

FC Twente: Drommel 6,5; Ebuehi 6, Pleguezuelo 6,5, Pierie 6 (86. Dumic -), Oosterwolde 6; Brama 6,5, Zerrouki 6,5 (74. Roemeratoe -), Bosch 5 (64. Selahi 5), Menig 6 (74. Lamprou -), Danilo 5,5 (86. Van Leeuwen), Cerny 6.

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bakker 5, Araujo 6, Bijl 6, Cavlan 6; Tibbling 5.5, De Leeuw 6, Kolar 5 (46. Chacon), Pena 6, Laursen 5.5, Ben Moussa 5 (46. Jansen 7).

Scheidsrechter Mulder: 6,5.

Man of the match: De nog steeds niet helemaal fitte Anco Jansen speelde maar een helft maar was direct goed voor een 7. Mede door Jansen richtte Emmen zich op en wist een gelijkspel uit het vuur te slepen tegen FC Twente.

FC Groningen - Ajax 1-0

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6,5 (77. Huntelaar -), Timber 6,5, Blind 6,5 (77. Martinez), Tagliafico 6,5; Alvarez 4,5 (69. Ekkelenkamp), Gravenberch 5; Antony 5 (55. Neres 6), Promes 5, Tadic 5,5; Labyad 5 (69. Traoré).

FC Groningen: Padt 6; Dankerlui 6, Dammers 6,5, Itakura 7, Van Hintum 6,5; El Messaoudi 5,5, Matusiwa 6, Lundqvist 6 (87. Poll -), Van Kaam 6 (90. Postema -); Strand Larsen 6,5 (70. Joosten -), Balk 7 (69. El Hankouri -).

Scheidsrechter Higler: 7.

Man of the match: Remco Balk uit Zuidhorn beleefde een basisdebuut om nooit te vergeten. De negentienjarige aanvaller maakte het enige doelpunt tegen Ajax en was sowieso een handenbinder in de Groningse aanvaller.

Willem II – Feyenoord 1-4

Willem II: Ruiter 5; Schippers 4,5 (46. Van den Bogert -), Holmen 5,5, Peters 5,5, Köhn 5; Saddiki 5 (54. Köhlert -), Saglam 5, Llonch 6; Yeboah 5 (62. Romeny -), Pavlidis 6, Trésor 5,5.

Feyenoord: Bijlow 6,5; Nieuwkoop 6,5, Spajic 7, Senesi 7, Haps 6,5 (86. Malacia -); Toornstra 5,5, Fer 6,5, Teixeira 7,5 (78. Kökcü -); Berghuis 7,5, Linssen 6 (81. Bozenik -), Diemers 6 (81. Narsingh -).

Scheidsrechter Lindhout: 7.

Man of the match: Met twee treffers was Steven Berghuis weer belangrijk voor Feyenoord. De aanvaller lijkt nu doeltreffender dan ooit. Hij scoorde al zes keer in vier wedstrijden.

Sparta – AZ 4-4

Sparta: Van Leer 4, Fortes 3 (46. Abels 7), Vriends 5, Heylen 4,5, Pinto 5, Harroui 6.5, Auassar 6 (80. L. Duarte), Smeets 3 (46. Mijnans 7), D. Duarte 5 (74. Meijers), Thy 6, Emegha 5 (67. Gravenberch).

AZ: Bizot 4, Svensson 5, Hatzidiakos 5 (78. Leeuwin -), Letschert 5, Wijndal 6, Midtsjø 5,5, De Wit 6, Koopmeiners 6, Aboukhlal 6,5, Boadu 5 (83. Druijf), Karlsson 7 (78. Evjen).

Scheidsrechter Makkelie: 6.

Man of the match: De twintigjarige Sparta-invaller Sven Mijnans kwam in de tweede helft in het veld en mede door hem keerde de wedstrijd in het geheel om. In de laatste minuut was hij verantwoordelijk voor de gelijkmaker.

PSV – Fortuna Sittard 2-0

PSV: Mvogo 7; Dumfries 6, Teze 7, Boscagli 5,5, Viergever 5,5; Rosario 5, Thomas 6 (90. Piroe -), Gakpo 5,5, Mauro Júnior 5 (62. Hendrix -); Malen 6 (90. Sadilek -), Zahavi 6 (62. Madueke -).

Fortuna Sittard: Koselev 5,5; Rota 5 (88. Ninaj -), Angha 6, Janssen 6, Cox 5,5 (87. Dianessy -); Tekie 6, Smeets 6 (74. Sambou -), Seuntjens 6; Flemming 6,5, Polter 4,5, Semedo 5,5 (71. Hansson -).

Scheidsrechter Manschot: 6.

Man of the match: Veel is er al gezegd en geschreven over PSV-keeper Yvon Mvogo maar tegen Fortuna Sittard was hij de beste man aan PSV-zijde. Hij hield ook voor het eerst de nul in een eredivisieduel.

