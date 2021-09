Rapportcijfers | Veel pluimen in Oranje: De Vrij, Depay, De Jong en Gakpo steken er bovenuit

Podcast | ‘Aankoop Dessers lijkt op hoe Feyenoord vroeger zaken deed’

3 september Oranje op weg naar de volgende wedstrijd in de WK-kwalificatie. Daarin is Montenegro de tegenstander. Daarover praten verslaggever Mikos Gouka en presentator Etienne Verhoeff in de nieuwe AD Voetbalpodcast. Maar ze praten ook over de transfers die deze week voorbij kwamen. Bijvoorbeeld bij Feyenoord.