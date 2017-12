Rashica lijkt fit voor duel met Feyenoord

Viergever pas na winterstop inzetbaar

19:15 Ajax kan dit kalenderjaar geen beroep meer doen op Nick Viergever. Bij onderzoek in het ziekenhuis is bij de verdediger een scheurtje in het bot van zijn rechterenkel aangetroffen. Viergever had die blessure overgehouden aan de met 8-0 gewonnen competitiewedstrijd bijna twee weken geleden tegen NAC Breda.