Rashica van Vitesse naar Werder Bremen

PEC Zwolle zonder Van Polen maar mét Sandler in bekerclash met AZ

30 januari PEC Zwolle kan in de kwartfinale van het bekertoernooi, woensdagavond tegen AZ, nog geen beroep doen op Bram van Polen. Ook Ruben Ligeon ontbreekt in Alkmaar. Philippe Sandler, die voor een miljoenentransfer naar Manchester City staat, is wél van de partij. Achter de naam van Ryan Thomas staat een klein vraagteken.