Raymond de Vries van kampioensteam Vitesse op 55-jarige leeftijd overleden

VIDEO / rapport GA Eagles heeft de cijfers van topploeg, maar jaagt amper schrik aan; Eyibil leert wijze les

1 november Het kan soms flink spoken in de Adelaarshorst, maar op de dag van Halloween niets van dat alles. In een angstig leeg Deventer voetbaltheater leveren de acteurs een bloedeloze vertoning af zonder schrikeffecten. Waar Excelsior weigert te voetballen, weet het moeizaam opererende GA Eagles de juiste snaar ook al niet te raken. Het zorgt voor een schaakspel wat geen winnaar verdient en eindigt in een onvermijdelijke remise: 0-0.