Razendsnel ontslag niet uniek in de eredivisie: deze trainers gingen Michael Silberbauer voor

Exclusief interview Mohammed Kudus neemt afscheid van Ajax met hattrick in Bulgarije: ‘Het is nu tussen de clubs, ik kan niks forceren’

Met een primeur tegen Loedogorets (4-1) duwde Mohammed Kudus Ajax nog even de Europa League in en liet hij de ogen van zijn nieuwe fans verder twinkelen. ,,Ik heb met West Ham United gesproken. Ajax weet ervan. Ik wacht nu op een akkoord tussen de clubs”, zegt de 23-jarige Ghanese virtuoos, voor wie in Londen een vijfjarig contract klaarligt, in gesprek met AD Sportwereld.