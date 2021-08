Reacties op transfer waren heftig, maar Pröpper heeft geen spijt: ‘FC Twente was de beste keus’

Nu de storm na een toch wel hete zomer is gaan liggen: hoe gaat het?

Robin Pröpper: „Heel goed, ik ben blij dat ik de heftigste tijd achter de rug heb. Mijn keuze heeft veel losgemaakt in Almelo en dat snap ik. Ik heb goede reacties gehad, maar ook minder aardige. Het was zeker niet de leukste periode, en ik had dit liever niet zo gewild. Het was veel beter geweest als FC Twente 60 kilometer verderop had gelegen, dan had geen haan er naar gekraaid. Ik haal er geen plezier uit dat mensen het niet leuk vinden en wil niemand teleurstellen, maar FC Twente was de beste keuze voor mij.”