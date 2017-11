Real-huurling Peeters uit selectie VVV gezet

Knappe goal Linssen helpt Vitesse aan punt in Rome

8:54 Vitesse heeft voor een opsteker gezorgd voor het Nederlandse voetbal in Europa. De Arnhemse club hield gisteravond Lazio in bedwang. De 1-1 in de Italiaanse hoofdstad leverde het tweede punt op voor de Gelderse club in de Europa League. Bryan Linssen was de grote man aan de kant van Vitesse met een knap doelpunt. Bekijk hier de beelden.