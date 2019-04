Real Madrid: Ødegaard is niet te koop

Leuk die play-offs, maar vaak volgt toch degradatie

14:18 Het lijkt als een voorzichtige ontsnapping, als nummer 16 of 17 van de eredivisie de play-offs halen. Maar de afgelopen vijf jaar degradeerden acht van de tien teams alsnog. Lijfsbehoud is dus verre van verzekerd in die play-offs, als twee tegenstanders uit de Keuken Kampioen Divisie moeten worden verslagen.