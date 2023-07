Reconstructie: Ajax heeft geleerd van vechtscheiding met Daley Blind en zet deur voor Dusan Tadic open

Voetbalpod­cast | ‘Als PSV de Champions League niet haalt, ligt er straks een bonnetje klaar’

PSV strooit met de eerste miljoenen. Feyenoord zoekt gericht naar versterkingen voor het elftal. Ajax lijkt in de wachtkamer te zitten. De eerste weken van het nieuwe seizoen worden in de AD Voetbalpodcast besproken door Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff. Daarbij bespreken ze ook het pezen in de provincie, de transferwoede bij een aantal clubs en het verbod op homofobe spreekkoren.